Ajdin Hasic'ten Beşiktaş'a kötü haber! İşte durumu

Beşiktaş'ın genç ismi Ajdin Hasic'in Bosna Hersek U21 Takımı'nın formasını giydiği sırada sakatlanmasının ardından durumu belli oldu.

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Ajdin Hasic'ten Beşiktaş'a kötü haber! İşte durumu
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30 Mart 2021 19:57
Ajdin Hasic
Ajdin Hasic
Beşiktaş
Bosna Hersek U21 Takımı'nın Karadağ U21 ile oynadığı mücadelenin 72. dakikasında sakatlanan Beşiktaşlı Ajdin Hasic'in durumu belli oldu.

Sırp basını, Ajdin Hasic'in Saraybosna'ya döndükten sonra sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu. Kontrolde, ilk belirlemelere göre 19 yaşındaki futbolcunun çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.

Beşiktaşlı Ajdin Hasic'in ameliyat olması halinde aylarca sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Siyah-beyazlı takımda bu sezon 8 lig maçına çıkan Ajdin Hasic, toplam 215 dakika sahada kalırken; 2 gol attı.






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