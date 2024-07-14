Ajdin Hasic'e sürpriz talip!

Netfçi Bakü, Beşiktaş forması giyen Ajdin Hasic ile ilgileniyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Ajdin Hasic'e sürpriz talip!
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14 Temmuz 2024 10:55
Beşiktaş'ta geleceği merak konusu olan Ajdin Hasic'e Neftçi Bakü talip oldu.

Azerbaycan ekibinin Bosna Hersekli futbolcu için kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ın Ajdin Hasic'in sözleşmesini uzatıp, Netfçi Bakü'ye kiralama fikrine sıcak baktığı ifade edildi.

22 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile mevcut sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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