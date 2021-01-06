Ajdin Hasic: 'Çok mutluyum, diyecek sözüm yok'

Beşiktaş'ın Rizespor'u 6-0 mağlup ettiği mücadelede ağları sarsan Ajdin Hasic, karşılaşmanın sonrasında konuştu.



Oyunu değerlendiren genç oyuncu, "Gol atmak, skor tabelasında yer almak güzel. Önemli olan 3 puan almak, lideriz, gol yemiyoruz. Böyle devam etmek en büyük hedefimiz." dedi.



Attığı goller için konuşan Hasic, "Böyle devam etmeyi umuyorum, çok mutluyum, 2 gol attım son 2 maçta. Ne diyeceğimi bilemiyorum" ifadelerini kullandı.



