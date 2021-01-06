Ajdin Hasic: "Çok mutluyum, diyecek sözüm yok"

Beşiktaş'ın Rizespor'u 6-0 yendiği maçta son golü atan Ajdin Hasic, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Ajdin Hasic: 'Çok mutluyum, diyecek sözüm yok'
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06 Ocak 2021 21:11
Beşiktaş'ın Rizespor'u 6-0 mağlup ettiği mücadelede ağları sarsan Ajdin Hasic, karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Oyunu değerlendiren genç oyuncu, "Gol atmak, skor tabelasında yer almak güzel. Önemli olan 3 puan almak, lideriz, gol yemiyoruz. Böyle devam etmek en büyük hedefimiz." dedi.

Attığı goller için konuşan Hasic, "Böyle devam etmeyi umuyorum, çok mutluyum, 2 gol attım son 2 maçta. Ne diyeceğimi bilemiyorum" ifadelerini kullandı.



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