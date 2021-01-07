Ajax'tan Haller'e 25 milyon euro!

Ajax, Sebastien Haller için West Ham United ile 25 milyon euro karşılığı anlaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ajax'tan Haller'e 25 milyon euro!
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07 Ocak 2021 15:31
Ajax, West Ham United'ın Fildişili forvet Sebastien Haller'i 25 milyon euro karşılığı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre; West Ham 18 ay önce 50 milyon euro'ya Eintracht Frankfurt'tan transfer ettiği Haller'den beklediği performansı bir türlü alamadı. Ajax'tan gelen 25 milyon euro'luk teklifi kabul eden İngiliz kulübü, 26 yaşındaki oyuncunun da Ajax ile anlaşmasını beklemeye başladı.

Bu sezon Premier Lig'de 16 maça çıkan ve 934 dakika süre alan Haller, 3 gol attı.



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