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Ajax'ta Ten Hag dönemi

Hollanda kulübü Ajax, teknik direktörlüğe Erik ten Hag'ı getirdi.

Kaynak: AA
Ajax'ta Ten Hag dönemi
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28 Aralık 2017 19:52
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Ajax, teknik direktör Erik ten Hag ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Utrecht takımını çalıştıran 47 yaşındaki Hollandalı teknik adamla sezonun ikinci yarısından itibaren 2019-20 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

2012 yılında Hollanda 2. Ligi ekiplerinden Go Ahead Eagles takımında teknik direktör olarak göreve başlayan Ten Hag, 2013'ten itibaren iki yıl Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'in ikinci takımının teknik direktörlüğünü yaptı. 

Ten Hag, geçen sene efsane teknik direktör Rinus Michels adına verilen ödülün sahibi olmuştu.

Ajax geçen hafta, teknik direktör Marcel Keizer, yardımcısı Hennie Spijkerman ve antrenör Dennis Bergkamp'ın sözleşmelerini feshetmişti.

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