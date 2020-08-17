Ajax, eski oyuncusu Luis Suarez'i 9 yıl sonra tekrar geri alabilmek için harekete geçti.



Hollanda'dan Voetbal International ve De Telegraaf'ın haberlerine göre; Ajax Sportif Direktörü Marc Overmars, Luis Suarez'in transferi için Barcelona'dan mevkidaşı Eric Abidal ile görüştüğü ifade edildi. 33 yaşına gelen Luis Suarez'in genç takımlarına hem tecrübe hem liderlik hem de kalite katacağını düşünen Overmars, bu transferi bitirmeyi hedefliyor.



Bu yaz Quincy Promes, Antony ve Mohammed Kudus için önemli bir bonservis harcaması yapan Barça'nın, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Suarez'i uygun bir ücret karşılığı transfer etmek istediği vurgulandı.



Transferin önündeki en büyük engelinse Suarez'in Barcelona'dan yıllık net maaşı olan 6 milyon euro olduğu bilgisi verildi.



Luis Suarez, Ajax formasıyla çıktığı 139 Eredivisie maçında 91 gol atıp 59 asist yapmıştı.



