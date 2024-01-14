Ajax zor da olsa kazanmayı başardı

Hollanda Eredivisie 17. hafta maçında Ajax, deplasmanda Go Ahead'ı 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Ajax zor da olsa kazanmayı başardı
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14 Ocak 2024 18:26
Hollanda Eredivisie 17. hafta maçında Go Ahead ile Ajax karşı karşıya geldi. De Adelaarshorts'ta oynanan maçı Ajax 3-2 kazandı. 

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Brian Brobbey, 45+4'te Benjamin Tahirovic ve 72. dakikada Devyne Rensch kaydetti. Go Ahead'ın golleri 44. dakikada Victor Edvardsen ve 58. dakikada Joris Kramer'den geldi. 

Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan, karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla birlikte Ajax puanını 28'e yükseltti. Go Ahead ise 23 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Go Ahead, Sparta Rotterdam deplasmanına gidecek. Ajax, sahasında Waalwijk'i ağırlayacak. 

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