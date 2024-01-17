Ajax yıldız ismi kadrosuna katmak üzere

Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax son olarak Al-Ettifaq forması giyen Jordan Henderson'u kadrosuna katmak üzere.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ajax yıldız ismi kadrosuna katmak üzere
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17 Ocak 2024 18:24
Son güncelleme 17 Ocak 2024 18:39
Hollanda Eredivisie'de sezona istediği gibi başlayamayan ve bir ara lig sonunculuğuna kadar gerileyen Ajax kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.

DENEYİMLİ YILDIZ YOLDA

Hollanda basınında çıkan son haberlere göre Ajax, Suudi Arabistan'dan ayrılmak isteyen Jordan Henderson'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

Suudi Arabistan'a alışmakta zorluk çektiği için Al-Ettifaq'dan ayrılmak isteyen Jordan Henderson'unda, Ajax'tan gelen teklife sıcak baktığı haberin detaylarında yer aldı.

Ayrıca haberin detaylarında bonservis ve senelik ücret detayları yer almazken kontrat süresini 3 yıllık olacağı iddia edildi.

19 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Al-Ettifaq formasıyla 19 resmi maça çıkan Jordan Henderson bu karşılaşmalarda 5 asistlik skor katkısı sağladı.

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