Ajax, yeni teknik direktörünü açıkladı

Ajax, Manchester United'a giden teknik direktör Erik ten Hag'ın yerini doldurdu.



Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, Club Brugge'ün teknik direktörü Alfred Schreuder için hem Belçika kulübü hem de 49 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlandığı belirtildi.



Ajax ayrıca, Schreuder'in iki yıllık sözleşmeye imza atacağını ve kontratta bir yıl da opsiyon maddesi olacağını duyurdu.



Schreuder, daha önce Ajax'ta Ocak 2018'den Haziran 2019'a kadar Erik ten Hag'ın yardımcılığını yapmıştı. Hollandalı menajer daha sonra ise Barcelona'da Ronald Koeman'ın yanında çalışmış, ardından Club Brugge'nin teknik direktörü olmuştu.





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