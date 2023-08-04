Ajax, yeni sol beki Carlos Borges'i açıkladı

Hollanda Ligi ekibi Ajax, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.



Kırmızı-beyazlılar, Manchester City'nin 19 yaşındaki sol beki Carlos Borges'i kadrosuna kattığını açıkladı.



Hollanda devi, bu transfer için Manchester City'e 14 milyon euro bonservis, +5 milyon euro da başarı bonusu ödeyecek.



Portekizli genç sol bek 2028 yılına dek Ajax formasını terletecek.







