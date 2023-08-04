Ajax, yeni sol beki Carlos Borges'i açıkladı

Ajax Transfer Haberleri: Ajax, Manchester City'nin 19 yaşındaki sol beki Carlos Borges'i 14 milyon + 5 milyon euro bonus karşılığında transfer ettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; ajax.nl
Abone Ol
Ajax, yeni sol beki Carlos Borges'i açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ağustos 2023 16:16
Hollanda Ligi ekibi Ajax, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kırmızı-beyazlılar, Manchester City'nin 19 yaşındaki sol beki Carlos Borges'i kadrosuna kattığını açıkladı. 

Hollanda devi, bu transfer için Manchester City'e 14 milyon euro bonservis, +5 milyon euro da başarı bonusu ödeyecek. 

Portekizli genç sol bek 2028 yılına dek Ajax formasını terletecek. 

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery