Ajax, yeni sol beki Carlos Borges'i açıkladı

Hollanda Ligi ekibi Ajax, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Kırmızı-beyazlılar, Manchester City'nin 19 yaşındaki sol beki Carlos Borges'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Hollanda devi, bu transfer için Manchester City'e 14 milyon euro bonservis, +5 milyon euro da başarı bonusu ödeyecek.
Portekizli genç sol bek 2028 yılına dek Ajax formasını terletecek.
Kırmızı-beyazlılar, Manchester City'nin 19 yaşındaki sol beki Carlos Borges'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Hollanda devi, bu transfer için Manchester City'e 14 milyon euro bonservis, +5 milyon euro da başarı bonusu ödeyecek.
Portekizli genç sol bek 2028 yılına dek Ajax formasını terletecek.