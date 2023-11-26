Ajax, Vitesse'ye 5 attı, derin nefes aldı!

Hollanda Ligi 13. hafta maçında Ajax, sahasında Vitesse'yi 5-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ajax, Vitesse'ye 5 attı, derin nefes aldı!
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26 Kasım 2023 00:58
Hollanda Ligi 13. hafta maçında Ajax, sahasında Vitesse ile karşılaştı.

Johan Cruijff Arena'da oynanan maçı Ajax 5-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 3. dakikada Hato, 13. dakikada Hlynsson, 50. dakikada kendi kalesine Oroz, 58. dakikada Akpom ve 67. dakikada Taylor kaydetti.

Ligde sezona kötü başlayan Ajax, son dört maçında 3 galibiyetini aldı. Bir maçta ise berabere kaldı. Vitesse ise galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

Alınan bu sonuçla birlikte Ajax puanını 15'e çıkardı. Vitesse ise 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ajax, Nec Nijmegen ile karşılaşacak. Vitesse ise Fortuna Sittard ile oynayacak.

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