Hollanda Ligi 13. hafta maçında Ajax, sahasında Vitesse ile karşılaştı.



Johan Cruijff Arena'da oynanan maçı Ajax 5-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 3. dakikada Hato, 13. dakikada Hlynsson, 50. dakikada kendi kalesine Oroz, 58. dakikada Akpom ve 67. dakikada Taylor kaydetti.



Ligde sezona kötü başlayan Ajax, son dört maçında 3 galibiyetini aldı. Bir maçta ise berabere kaldı. Vitesse ise galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.



Alınan bu sonuçla birlikte Ajax puanını 15'e çıkardı. Vitesse ise 8 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Ajax, Nec Nijmegen ile karşılaşacak. Vitesse ise Fortuna Sittard ile oynayacak.





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