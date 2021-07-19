Ajax, Türk kaleciyi kadrosuna kattı!

Hollanda'nın futbolcu fabrikası Ajax, gelecek vadeden Türk kaleciü kadrosuna kattı.Sparta Rotterdam U16 takımından transfer ettikleri 16 yaşındaki oyuncuyu U17 takımına gönderen Ajax, Leverkusen'e transfer olan genç oyuncuları Roy Steur'un boşluğunu doldurdu.Feyenoord ile birlikte ülkemizde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yakından takip ettiği bildirilen genç futbolcu, bir süredir Amsterdam ekibinde deneme idmanlarına çıkıyordu.2005 doğumlu 1,85'lik kalecinin milli takım konusundaki tercihi henüz netleşmedi.