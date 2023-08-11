Ajax teknik direktörü Steijen'den Ziyech açıklaması!

Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'da teknik direktör Maurice Steijen, yeniden Hollanda'ya transfer olacağı konuşulan Hakim Ziyech için açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Ajax teknik direktörü Steijen'den Ziyech açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ağustos 2023 18:36
Ajax'da teknik direktör Maurice Steijen, eski oyuncuları Hakim Ziyech'in transfer iddiaları hakkında konuştu.

49 yaşındaki teknik adam Ziyech'in Ajax'a transfer olacağı sorusuna, ''Şuan Ziyech'in bölgesinde oyuncularımız mevcut bir ayrılık olursa düşünülebilir seçenekler arasında. Biz şuan santrfora transfer düşünebiliriz Brobbey'i dışında kullanabileceğimiz oyuncu yok'' ifadelerini kullandı.

Hakim Ziyech, 2016-2020 yılları arasında Ajax forması giymiş ve 165 maçta 49 gol 81 asist kaydetti.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery