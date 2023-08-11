Ajax teknik direktörü Steijen'den Ziyech açıklaması!

Ajax'da teknik direktör Maurice Steijen, eski oyuncuları Hakim Ziyech'in transfer iddiaları hakkında konuştu.
49 yaşındaki teknik adam Ziyech'in Ajax'a transfer olacağı sorusuna, ''Şuan Ziyech'in bölgesinde oyuncularımız mevcut bir ayrılık olursa düşünülebilir seçenekler arasında. Biz şuan santrfora transfer düşünebiliriz Brobbey'i dışında kullanabileceğimiz oyuncu yok'' ifadelerini kullandı.
Hakim Ziyech, 2016-2020 yılları arasında Ajax forması giymiş ve 165 maçta 49 gol 81 asist kaydetti.
49 yaşındaki teknik adam Ziyech'in Ajax'a transfer olacağı sorusuna, ''Şuan Ziyech'in bölgesinde oyuncularımız mevcut bir ayrılık olursa düşünülebilir seçenekler arasında. Biz şuan santrfora transfer düşünebiliriz Brobbey'i dışında kullanabileceğimiz oyuncu yok'' ifadelerini kullandı.
Hakim Ziyech, 2016-2020 yılları arasında Ajax forması giymiş ve 165 maçta 49 gol 81 asist kaydetti.