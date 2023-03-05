Ajax tek golle 3 puanı aldı

Hollanda Ligi'nin 24. haftasında Ajax, sahasında NEC Nijmegen'i ağırladı.
Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmayı Ajax 1-0 kazanarak 5 maçlık galibiyet serisini sürdürdü.
İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Ajax'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Mohammed Kudus kaydetti.
Bu sonuçla Ajax puanını 52'ye yükselterek lider Feyenoord'u takibini sürdürdü. NEC Nijmegen ise 30 puanda kaldı.
Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmayı Ajax 1-0 kazanarak 5 maçlık galibiyet serisini sürdürdü.
İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Ajax'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Mohammed Kudus kaydetti.
Bu sonuçla Ajax puanını 52'ye yükselterek lider Feyenoord'u takibini sürdürdü. NEC Nijmegen ise 30 puanda kaldı.
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