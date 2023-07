Ajax'tan Tadic için flaş açıklama!

Ajax'ın önemli isimlerinden Steven Berghuis, kulübü transfer politikası sebebiyle eleştirdi ve durumun endişe verici olduğunu kaydetti.



"TADIC BİZİM LİDERİMİZDİ"



Berghuis, Dusan Tadic'in ayrılığının da hissedildiğini söyledi. Hollandalı futbolcu, "Dusan Tadic'i özlüyorum, evet. Dusan bizim liderimizdi. Onun kişisel olarak iyi bir ikişkim vardı ve aynı zamanda bizim kaptanımızdı. Tadic'in gitmesi büyük hayal kırıklığı yarattı. Benim için şaşırtıcı olan bir şey değil. O her zaman, her şeyini verir ve Ajax'a her zaman şampiyon olmak için geldi, en azından şampiyonluk için mücadele edebilme hissine sahip olmak istedi. Eğer buna sahip değilse, o zaman gider." dedi.



"DURUM ENDİŞE VERİCİ"



Hollandalı futbolcu, açıklamalarına, "Şu anda durum endişe verici, bunu görmezden gelemeyiz. Her takımı yenmemiz bekleniyor ama şu anda durumumuzu gördüğümde bu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağımızdan şüphe duyuyorum. Bu sahada göstermeliyiz, bunu başarabilecek bir kadromuz olmalı. Beni endişelendiren de bu. Tadic ayrılığı ile ilk alarm zilini çaldı" diye devam etti.



31 yaşındaki futbolcu, "Ajax'ta oynayan herkes çok iyi futbol oynayabilir. Ama her oyuncunun güçlü ve zayıf yönleri de var. Herkesin en güçlü halinde olduğundan emin olmalıyız. Geçen yıl eksik olan da buydu. Kendim için yaptğım analiz bu. Bana geçen yıl kötü bir takımımız olduğunu söyleyemezsiniz." dedi.



"BEN 'YENİ TADIC' DEĞİLİM"



Berghuis, "Yeni Tadic" olarak adlandırmak istemediğini söyledi ve, "Ben öyle biri olmayacağım. Ben neysem oyum ve belli bir rolde kendimi çok rahat hissediyorum. Genç oyunculardan, Afrikalı ve Güney Amerikalı oyunculara kadar takımdaki herkesle iletişim kuruyorum. Bu hoşuma gidiyor." sözlerini sarf etti.