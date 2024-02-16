Avrupa Konferans Ligi play-off ilk maçında Ajax, sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşılaştı.
Johan Cruijff Arena'da oynanan maç 2-2 sona erdi. Konuk ekibin golleri 16 ve 63. dakikalarda Albert Gronbaek'den geldi. Ajax'ın gollerini 90+1. dakikada Van den Boomen, 90+7. dakikada Steven Berghuis attı. Norveç ekibi deplasmanda 2-0 önde olmasına rağmen skoru koruyamadı.
Bodo/Glimt'te Odin Bjortuft 90+1. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bjortuft rövanşta takımını yalnız bırakacak.
Bodo/Glimt-Ajax mücadelesinin rövanşı 22 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.
Konferans Ligi'nde oynanan diğer karşılaşmalarının sonuçları:
Sturm Graz-Slovan Bratislava: 4-1
Union Saint-Gilloise-Eintracht Frankfurt: 2-2
Olympiakos-Ferencvaros: 1-0
Molde-Legia Varşova: 3-2
Maccabi Haifa-KAA Gent: 1-0
Real Betis-Dinamo Zagreb: 0-1
Servette-Ludogorets: 0-0
Johan Cruijff Arena'da oynanan maç 2-2 sona erdi. Konuk ekibin golleri 16 ve 63. dakikalarda Albert Gronbaek'den geldi. Ajax'ın gollerini 90+1. dakikada Van den Boomen, 90+7. dakikada Steven Berghuis attı. Norveç ekibi deplasmanda 2-0 önde olmasına rağmen skoru koruyamadı.
Bodo/Glimt'te Odin Bjortuft 90+1. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bjortuft rövanşta takımını yalnız bırakacak.
Bodo/Glimt-Ajax mücadelesinin rövanşı 22 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.
Konferans Ligi'nde oynanan diğer karşılaşmalarının sonuçları:
Sturm Graz-Slovan Bratislava: 4-1
Union Saint-Gilloise-Eintracht Frankfurt: 2-2
Olympiakos-Ferencvaros: 1-0
Molde-Legia Varşova: 3-2
Maccabi Haifa-KAA Gent: 1-0
Real Betis-Dinamo Zagreb: 0-1
Servette-Ludogorets: 0-0