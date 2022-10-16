Hollanda Ligi'nde Ajax, sahasında Excelsior ile karşı karşıya geldi. Johan Cruyff Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi Ajax, 7-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Ajax'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Jorge Sanchez, 26. dakikada Steven Berghuis, 44 ve 59. dakikalarda Brian Brobbey, 65. dakikada Dusan Tadic, 75. dakikada Steven Bergwijn ve 81. dakikada Muhammed Kudus kaydetti. Konuk ekip Excelsior'un tek golü 90. dakikada Nikolas Agrafiotis'ten geldi.
Bu sonucun ardından Ajax, 25 puana yükseldi. Excelsior 10 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Ajax, Waalwijk deplasmanına gidecek. Excelsior, sahasında AZ Alkmaar'ı ağırlayacak.
Karşılaşmada Ajax'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Jorge Sanchez, 26. dakikada Steven Berghuis, 44 ve 59. dakikalarda Brian Brobbey, 65. dakikada Dusan Tadic, 75. dakikada Steven Bergwijn ve 81. dakikada Muhammed Kudus kaydetti. Konuk ekip Excelsior'un tek golü 90. dakikada Nikolas Agrafiotis'ten geldi.
Bu sonucun ardından Ajax, 25 puana yükseldi. Excelsior 10 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Ajax, Waalwijk deplasmanına gidecek. Excelsior, sahasında AZ Alkmaar'ı ağırlayacak.
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