Ajax'tan 2017'de kalp krizi geçiren Nouri için rekor tazminat!

Ajax, 2017'de kalp krizi geçiren oyuncusu Abdelhak Nouri'nin tazminatı konusunda oyuncuyla anlaştı.



Ajax kulübü, 2017 yılında Avusturya'da oynanan maçta kalp krizi geçiren ve yaklaşık 3 yıl komada kalan genç futbolcunun sahadaki tıbbi bakımının yeterli olmadığı kanaatine vardıklarını ve oyuncuya tazminat ödemeyi kabul ettiklerini açıkladı.



Açıklamaya göre, Ajax kulübünün oyuncuya toplamda 7 milyon 850 bin euro ödeyeceği ifade edildi.



Ayrıca, 2017'den beri Ajax kulübünün Nouri'nin bakımı için yapılan masraflarının da ödeneceği kaydedildi.



Ajax genel müdürü Edwin van der Sar ise konuyla ilgili, "Bir anlaşmaya varılmış olması güzel. Hepimiz Abdelhak ve sevdiklerinin acılarının bitmediğini biliyoruz. Çok üzücü bir durum olmaya devam ediyor, Biz de burada Ajax'ta böyle hissediyoruz. Ailesinin de gece gündüz Abdelhak'a büyük bir sevgi ve dikkatle bakmasını çok takdir ediyoruz. Onu ziyaret ettiğimde, ailesi tarafından her zaman güler yüzle karşılandım. Bu, diğer Ajax meslektaşları için de geçerli ve bunu çok takdir ediyoruz." açıklamasında bulundu.





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