Ajax'ta skandallar bitmiyor!

Ajax'ta Marc Overmars'ın uygunsuz mesajlar nedeniyle görevine son verilmesinin ardından bu kez de bir futbolcuyla ilgili skandal gündeme geldi...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ajax'ta skandallar bitmiyor!
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10 Şubat 2022 20:06
Hollanda Ligi Eredivisie takımı Ajax'ta skandalların ardı arkası kesilmiyor...

Sportif direktör Marc Overmars'ın kulüp çalışanlarına uygunsuz mesajlar atmasının ortaya çıkmasının ardından bir olay daha gündeme geldi.

Ajax akademisinde yer alan 20 yaşındaki futbolcu Donny Warmerdam, cinsel saldırı iddiasıyla suçlandı.

Gazeteci Dennis Schouten, cinsel saldırıya uğrayan kadın ile görüşmesini açıkladı.

Schouten, katıldığı bir programda, "18 yaşındaki kız, bana 6 ay önce bir partide tecavüze uğradığını söyledi. Durumu polise bildirdi ve gerçekleri ortaya çıkarmak için mahkemeye celp talebinde bulundu. 6 ay önce Voorhout'ta Warmerdam ile öpüşmeye başlamışlar ve üst odaya çıkmışlar. Kız, daha fazlasını istemediğini söylemesine rağmen Warmerdam daha ileri gitmiş. Fotoğraflara baktığımda Warmerdam'ın kızın pantolonunu paramparça ettiğini gördüm. Kız, cinsel ilişkiye zorlandığını açıkladı." ifadelerini kullandı.

Orta saha pozisyonunda görev alan Warmerdam, A takım ile henüz maça çıkmadı. B takımıyla ise 40 maçta oynadı.

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