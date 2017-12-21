Ajax, Marcel Keizer'in görevine son verdi!

Hollanda Ligi'nin ikincisi Ajax, sürpriz bir karar alarak teknik direktör Marcel Keizer ile yollarını ayırdı.
Ligde oynadığı son 11 maçın 9'unu kazanan ve son 6 maçta rakip kaleye 24 gol atan Ajax, lider PSV'nin 5 puan gerisinde 2. sırada bulunuyordu.
Ajax yönetimi, Keizer'in yanı sıra yardımcı antrenör Hennie Spijkerman ve antrenör Dennis Bergkamp ile de ayrılma kararı aldı.
Ajax, son olarak Hollanda Kupası'nda penaltılarda Twente'ye mağlup olmuş ve kupadan elenmişti.
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Ligde oynadığı son 11 maçın 9'unu kazanan ve son 6 maçta rakip kaleye 24 gol atan Ajax, lider PSV'nin 5 puan gerisinde 2. sırada bulunuyordu.
Ajax yönetimi, Keizer'in yanı sıra yardımcı antrenör Hennie Spijkerman ve antrenör Dennis Bergkamp ile de ayrılma kararı aldı.
Ajax, son olarak Hollanda Kupası'nda penaltılarda Twente'ye mağlup olmuş ve kupadan elenmişti.
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