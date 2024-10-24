UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Karabağ ile Ajax karşı karşıya geldi. Tevfik Behramov Stadyumu'ndaki maçı Ajax, 3-0'lık skorla kazandı.



Hollanda ekibine galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Kenneth Taylor, 74. dakikada penaltıdan Wout Weghorst ve 77. dakikada Chuba Akpom attı.



Karabağ'da Julio Romao, 15. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.



Ajax'ta Ahmetcan Kaplan, 59. dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından Ajax, 7 puana yükseldi. Karabağ, 3 hafta sonunda Avrupa Ligi'nde puan alamadı.



Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında sahasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Hollanda temsilcisi, 30 Ocak'ta ise temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlayacak. Karabağ, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki maç haftasında Bodo/Glimt deplasmanına gidecek.



