Ajax, Karabağ'ı üç golle geçti

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax, Karabağ'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ajax, Karabağ'ı üç golle geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ekim 2024 21:40
Son güncelleme 24 Ekim 2024 21:46
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Karabağ ile Ajax karşı karşıya geldi. Tevfik Behramov Stadyumu'ndaki maçı Ajax, 3-0'lık skorla kazandı.

Hollanda ekibine galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Kenneth Taylor, 74. dakikada penaltıdan Wout Weghorst ve 77. dakikada Chuba Akpom attı.

Karabağ'da Julio Romao, 15. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Ajax'ta Ahmetcan Kaplan, 59. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Ajax, 7 puana yükseldi. Karabağ, 3 hafta sonunda Avrupa Ligi'nde puan alamadı.

Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında sahasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Hollanda temsilcisi, 30 Ocak'ta ise temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlayacak. Karabağ, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki maç haftasında Bodo/Glimt deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery