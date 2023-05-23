Ajax'ın yıldızı Timber Premier Lig'e doğru...

Ajax'ın 21 yaşındaki defans oyuncusu Jurrien Timber gelecek sezon Premier Lig'e transfer olmayı hedefliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ajax'ın yıldızı Timber Premier Lig'e doğru...
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23 Mayıs 2023 20:24
Son güncelleme 23 Mayıs 2023 20:26
Ajax'ın 21 yaşındaki Hollandalı stoperi Jurrien Timber geçen sezon neredeyse Manchester United'a transfer olacağını ancak Lisandro Martinez'in Premier Lig'e gitmesiyle beraber bir sezon daha Hollanda'da kalmaya karar verdiğini söyledi.

Timber sözlerine Ajax yetkilileriyle konuştuğunu ve gelecek sezon için kendisini Ajax'ta tutmak istediklerini belirtti.

"YAKINDA GÖRECEĞİZ"

Timber: " Şu an için bir şey söylemek zor, Ajax'ta mutluyum ama geleceğin ne göstereceğini merak ediyorum." diyerek sözlerini bitirdi.

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