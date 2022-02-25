Ajax'ın Ferdi teklifi, Fenerbahçe'nin teklifinden düşük

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu için Ajax devreye girdi. Hollanda ekibi sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan genç yıldızı kadrosuna katmak isterken Ferdi Kadıoğlu'na önerilen yıllık ücretin düşük olduğu öğrenildi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Ajax'ın Ferdi teklifi, Fenerbahçe'nin teklifinden düşük
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25 Şubat 2022 09:58
Ferdi Kadıoğlu
Ferdi Kadıoğlu
Fenerbahçe
Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax, Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek istiyor. Ajax yetkilileri Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile oynanan ilk maçın ardından rövanş karşılaşmasında da genç futbolcuyu takip ettiği belirtildi.

La Gazetta Della Sport gazetesi Ajax'ın Ferdi Kadıoğlu ile ilgilendiğini belirtirken Fenerbahçeli futbolcu için 'yeni Dusan Tadic' değerlendirilmesi yapıldı. Hollanda ekibi, Ferdi Kadıoğlu'nun menajeriyle görüşmeleri sürdürürken Ajax'ın önerdiği yıllık ücretin düşük olduğu belirtildi. 

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