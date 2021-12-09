Ajax'ın başarısı UEFA ülkeler sıralamasını da etkiledi

Beşiktaş'ın yer aldığı C grubunu, 6 maçın 6'sını da kazanarak lider bitiren Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde sezona damga vurdu. Köklü Hollanda ekibi son yıllardaki başarılı grafiğini bu seneye de taşıyarak, 2021-22 sezonu grup aşamasında Liverpool ve Bayern Münih ile birlikte en başarılı takımlardan biri oldu.



Amsterdam ekibi, son yıllarda bu kulvardaki başarılı performanslarıyla Hollanda'yı UEFA ülkeler sıralamasında adeta tek başına sırtladı. Sadece iki yıl önceye kadar UEFA'da Türkiye'nin gerisinde bulunan Hollanda, 2018'de 14. durumdayken, Türkiye ise 10. sırada yer alıyordu. 2019'da Hollanda 11, Türkiye 10. sıradaydı.



Ajax özellikle son üç sezonda ülke puanına yaptığı katkılarla önce iki ülke arasındaki farkın kapanmasını sağladı, ardından ülkesinin Türkiye'yi geçerek arayı açmasında başrolü oynadı. Kırmızı-beyazlılar devam eden bu sezonda şu ana kadar 21 puanı ülkesine kazandırırken, önceki üç sezonda kattığı toplam puan tek başına 67 olunca, Hollanda Türkiye'yi geçmekle kalmadı, 7. sıraya kadar tırmandı.



Lig şampiyonunu geçen sezona kadar Devler Ligi'ne ön eleme turundan gönderen Portakallar, üst üste toplanan puanlarla yükseldiği sıralama sayesinde artık lig şampiyonunu dev turnuvaya direkt göndermeye başladı.





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