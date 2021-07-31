Ajax'ın 16 yaşındaki futbolcusu trafik kazasında vefat etti!

Ajax'ın 16 yaşındaki Hollandalı futbolcusu Noah Gesser, trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ajax'ın 16 yaşındaki futbolcusu trafik kazasında vefat etti!
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31 Temmuz 2021 17:03
Hollanda ekibi Ajax'ın 16 yaşındaki futbolcusu Noah Gesser, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Ajax Kulübü, Gesser'in doğduğu şehir IJsselstein'da dün akşam geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hollanda basınında, kazada genç futbolcunun 18 yaşındaki ağabeyinin de hayata veda ettiği belirtildi.

Gesser, Alphense Boys ve Almere City'de oynadıktan sonra 2018'de Ajax'a transfer olmuştu. Genç forvetin bu sezon Ajax'ın 17 yaş altı takımında forma giymesi bekleniyordu.


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