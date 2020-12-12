Ajax ilk yarıda maçı kopardı, farka gitti

Hollanda Ligi'nin 12. haftasında Ajax, sahasında PEC Zwolle'yi konuk etti.



Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmayı Ajax 4-0 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı.



Karşılaşmaya Huntelaar'ın 7. dakikada deneyimli golcü Huntelaar'ın golüyle öne geçerek başlayan Ajax, 11. dakikada Quincy Promes ile farkı ikiye çıkardı. Dakikalar 35'i gösterdiğinde ise bu kez Antony'nin golünü bulan Ajax ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.



İkinci yarıya geçildiğinde Ajax oyunu iyice kontrolüne alarak topla oynamayı da %65'in altına düşürmedi ve rakibine gol şansı vermedi. 90+2'ye gelindiğinde ise genç yıldız Gravenberch'in golüyle Ajax son sözü söyledi ve mücadele 4-0 sona erdi.



Bu sonucun ardından Ajax 12. maçında 10. galibiyetini alarak 30 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. PEC Zwolle ise 12 puanda kalarak 4. yenilgisini yaşamış oldu.



