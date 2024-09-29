Hollanda Ligi'nin 7. haftasında Ajax, Waalwijk deplasmanına konuk oldu. Ajax, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.
Ajax'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Bertrand Traore ve 90. dakikada Mika Marcel Godts attı.
Maç eksiği bulunan Ajax, bu sonucun ardından 5 maçta 10 puana yükseldi. Waalwijk'in 7 maçta puanı bulunmuyor.
Ajax, ligin bir sonraki haftasında Groningen'i ağırlayacak. Waalwijk, Utrecht deplasmanına gidecek.
Ajax'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Bertrand Traore ve 90. dakikada Mika Marcel Godts attı.
Maç eksiği bulunan Ajax, bu sonucun ardından 5 maçta 10 puana yükseldi. Waalwijk'in 7 maçta puanı bulunmuyor.
Ajax, ligin bir sonraki haftasında Groningen'i ağırlayacak. Waalwijk, Utrecht deplasmanına gidecek.