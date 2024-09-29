Ajax, iki golle kazandı

Hollanda Ligi'nde Ajax, Waalwijk'i deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Ajax, iki golle kazandı
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29 Eylül 2024 19:42
Hollanda Ligi'nin 7. haftasında Ajax, Waalwijk deplasmanına konuk oldu. Ajax, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Bertrand Traore ve 90. dakikada Mika Marcel Godts attı.

Maç eksiği bulunan Ajax, bu sonucun ardından 5 maçta 10 puana yükseldi. Waalwijk'in 7 maçta puanı bulunmuyor.

Ajax, ligin bir sonraki haftasında Groningen'i ağırlayacak. Waalwijk, Utrecht deplasmanına gidecek.

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