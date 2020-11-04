Ajax hızlı başladı, sakin bitirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında Ajax, deplasmanda Midtjylland'i 2-1 mağlup etti ve grupta ilk galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Ajax hızlı başladı, sakin bitirdi!
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04 Kasım 2020 00:57
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 3. hafta mücadelesinde Midtjylland, Ajax'ı konuk etti.

MCH Arena'da oynanan karşılaşma Ajax'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 48. saniyede Antony ve 13. dakikada Dusan Tadic kaydetti. Midtjylland'in tek golünü ise 18. dakikada Dreyer attı.

Ajax'ta Antony'nin 65. dakikada attığı gol VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

Grupta ilk galibiyetini alan Ajax, puanını 4'e yükseltti ve 2. sırada yer aldı. 3 maçta da mağlup olan Midtjylland ise puansız olarak son sırada yer aldı.

İki takım da 25 Kasım'da Hollanda'da tekrar karşı karşıya gelecek.



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