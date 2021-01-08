Ajax, Haller transferi için 25 milyon euro ödedi

Hollanda Ligi takımlarından Ajax, West Ham United'dan Haller'i kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Ajax.nl
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Ajax, Haller transferi için 25 milyon euro ödedi
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08 Ocak 2021 11:45
Hollanda Ligi takımlarından Ajax, West Ham United'dan Sebastien Haller'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Heller ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalayan Ajax, West Ham'a bonuslarla birlikte 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Transferi hakkında açıklamalarda bulunan Haller, "Ajax gibi köklü ve gelenekleri olan bir kulübe geldiğim için büyük bir mutluluk duyuyorum. Transfer sürecinde benimle ilgilenen ve elinden gelen her şeyi yapan Van der Saar ve Overmans'a minnettarım" dedi.



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