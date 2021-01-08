Van der Saar: "Sezon sonunda Ajax'tan ayrılacak olan 5 futbolcu şu an belli, onların yerine gelecek olan 5 futbolcu da belli. Hem yarışmacı olmaya hem de üretmeye mecburuz"



Çünkü Ajax DNA'sı bunu gerektirir??pic.twitter.com/T58ATQKfwX



— Sporx (@sporx) January 8, 2021

Hollanda Ligi takımlarından Ajax, West Ham United'dan Sebastien Haller'i kadrosuna kattığını açıkladı.Heller ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalayan Ajax, West Ham'a bonuslarla birlikte 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.Transferi hakkında açıklamalarda bulunan Haller, "Ajax gibi köklü ve gelenekleri olan bir kulübe geldiğim için büyük bir mutluluk duyuyorum. Transfer sürecinde benimle ilgilenen ve elinden gelen her şeyi yapan Van der Saar ve Overmans'a minnettarım" dedi.