Ajax, güçsüz rakibini tek golle geçti

Hollanda Eredivisie'nin 24. haftasında Ajax, Almere City'i 1-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Ajax, güçsüz rakibini tek golle geçti
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02 Mart 2025 18:27
Son güncelleme 02 Mart 2025 19:01
Hollanda Eredivisie'nin 24. haftasında Ajax ile Almere City karşı karşıya geldi.

Yanmar Stadion'da oynanan maçta Ajax, Almere City'i 1-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtaki tek gol, 8. dakikada Kenneth Taylor'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Ajax, ligde üst üste 9. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

Almere City ise 14 puanla son sırada yer alıyor.

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