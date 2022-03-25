Ajax, Gravenberch için daha fazlasını istiyor!

Ajax'ın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ryan Gravenberch'i transfer etmek isteyen Bayern Münih, Hollanda ekibini henüz ikna edemedi.



İtalyan basınından Fabrizio Romano'nun haberine göre, Ajax ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Ryan Gravenberch ile anlaşan Bayern Münih'in yaptığı teklif, oyuncunun kulübü Ajax tarafından yeterli bulunmadı.



Yıldız oyuncu için Ajax'a 15 milyon euro garanti ücret + 5 yıl içinde ödenmek üzere 10 milyon euro bonus paketi içeren bir teklif yapan Alman ekibi, Ajax'tan olumsuz yanıt aldı. Ajax'ın, Gravenberch'i daha yüksek bir ücret ile satmak istediği ifade edildi.



19 yaşındaki Ryan Gravenberch, bu sezon Ajax formasıyla çıktığı 37 maçta 2 gol 6 asistlik performans gösterdi.

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