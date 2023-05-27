Ajax genç yıldızın peşinde!

Ajax, Belçika ligi ekibi Club Brugge forması giyen genç yıldız Skov Olsen'e talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Ajax genç yıldızın peşinde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mayıs 2023 14:33
Hollanda Eredivisie'de bu sezon beklentilerin altında kalan Ajax, önümüzdeki sezonun çalışmalarına başladı.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre Ajax, bu sezon Belçika ve Şampiyonlar Ligi'nde performansıyla dikkat çeken Danimarkalı kanat forvet Skov Olsen'e talip oldu. 

Hollanda kulübünün 17 milyon euro piyasa değeri olan 23 yaşındaki oyuncu için 40 milyon euro'luk teklif yaptığı belirtildi.

Belçika ekibi Club Brugge'un oyuncuyu makul bir teklife satabileceği ifade edildi. 

OLSEN OLMAZSA 3 FARKLI ADAY DAHA VAR

Ajax'ın Skov Olsen transferini gerçekleştirememe ihtimaline karşın transfer listesinde Napoli forması giyen Hirving Lozano, Rennes forması giyen Benjamin Bourigeaud ve Braga forması giyen Andre Horta'yı bulundurduğu belirtildi.

SKOV OLSEN'İN SEZON PERFORMANSI 

Club Brugge formasıyla bu sezon 29 maça çıkan genç oyuncu 9 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

23 yaşındaki futbolcunun Belçika ekibi ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery