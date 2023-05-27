Ajax genç yıldızın peşinde!

Hollanda Eredivisie'de bu sezon beklentilerin altında kalan Ajax, önümüzdeki sezonun çalışmalarına başladı.



Hollanda basınında çıkan haberlere göre Ajax, bu sezon Belçika ve Şampiyonlar Ligi'nde performansıyla dikkat çeken Danimarkalı kanat forvet Skov Olsen'e talip oldu.



Hollanda kulübünün 17 milyon euro piyasa değeri olan 23 yaşındaki oyuncu için 40 milyon euro'luk teklif yaptığı belirtildi.



Belçika ekibi Club Brugge'un oyuncuyu makul bir teklife satabileceği ifade edildi.



OLSEN OLMAZSA 3 FARKLI ADAY DAHA VAR



Ajax'ın Skov Olsen transferini gerçekleştirememe ihtimaline karşın transfer listesinde Napoli forması giyen Hirving Lozano, Rennes forması giyen Benjamin Bourigeaud ve Braga forması giyen Andre Horta'yı bulundurduğu belirtildi.



SKOV OLSEN'İN SEZON PERFORMANSI



Club Brugge formasıyla bu sezon 29 maça çıkan genç oyuncu 9 gol, 7 asistlik performans sergiledi.



23 yaşındaki futbolcunun Belçika ekibi ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.