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Ajax-Feyenoord maçının VAR konuşmaları yayınlandı

Hollanda Futbol Federasyonu, Ajax ile Feyenoord arasında oynanan derbinin VAR konuşmalarını yayınladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ajax-Feyenoord maçının VAR konuşmaları yayınlandı
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06 Kasım 2018 03:24
Hollanda Futbol Federasyonu, Ajax ile Feyenoord arasındaki karşılaşmada VAR odasındaki konuşmaları açıklandı.

Hollanda Futbol Federasyonu'nun Youtube sayfasındaki videoda Ajax'ın 3-0 kazandığı maçın 5. dakikasında Jeremiah St. Juste'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonun görüntüleri ve konuşmalarına yer verildi.

Orta hakem Björn Kuipers önce pozisyonda sarı kart çıkarmış ancak daha sonra VAR'dan izleyip kartı kırmızıya çevirmişti.



İşte hakem Björn Kuipers, yan hakem ve VAR hakemi Danny Makkelie arasındaki o konuşma...

Yan hakem (0:22): Sarı kart.
VAR Danny Makkelie: Yavaş, yavaş
Yan hakem: Emin değilim, sarı kesin ama belki kırmızı da olabilir.
Björn Kuipers: Tamam.
AVAR: Sarı kart gösterdi Danny.
Björn Kuipers: Bir kontrol edeceğiz, benim de şüphelerim var.
VAR Danny Makkelie: Kırmızı kart, ben Danny, Björn...
Björn Kuipers: Evet, evet.
VAR Danny Makkelie (0:35): Kırmızı kart.
Björn Kuipers: Bakmama gerek var mı?
VAR Danny Makkelie (0:45): Evet sen de bakmalısın. Önce temas anını göstereceğiz. Sonra hızlı oynatacağız.
Björn Kuipers: Nerede temas?
VAR Danny Makkelie (0:55): Tam şu an. Bacağının üstünden aşağıya kadar...
Yan hakem Daley Blind yaklaşmaya başlayınca: ''Daley, Daley, Daley. Uzakta kal...''
VAR Danny Makkelie (1:05): Bir kez de hızlı oynayacağım.
Björn Kuipers: Teşekkürler, gerek yok gördüm.
VAR Danny Makkelie: Tamam.



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