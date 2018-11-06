Ajax-Feyenoord maçının VAR konuşmaları yayınlandı

Hollanda Futbol Federasyonu, Ajax ile Feyenoord arasındaki karşılaşmada VAR odasındaki konuşmaları açıklandı.Hollanda Futbol Federasyonu'nun Youtube sayfasındaki videoda Ajax'ın 3-0 kazandığı maçın 5. dakikasında Jeremiah St. Juste'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonun görüntüleri ve konuşmalarına yer verildi.Orta hakem Björn Kuipers önce pozisyonda sarı kart çıkarmış ancak daha sonra VAR'dan izleyip kartı kırmızıya çevirmişti.Sarı kart.Yavaş, yavaşEmin değilim, sarı kesin ama belki kırmızı da olabilir.Tamam.Sarı kart gösterdi Danny.Bir kontrol edeceğiz, benim de şüphelerim var.Kırmızı kart, ben Danny, Björn...Evet, evet.Kırmızı kart.Bakmama gerek var mı?Evet sen de bakmalısın. Önce temas anını göstereceğiz. Sonra hızlı oynatacağız.Nerede temas?Tam şu an. Bacağının üstünden aşağıya kadar...''Daley, Daley, Daley. Uzakta kal...''Bir kez de hızlı oynayacağım.Teşekkürler, gerek yok gördüm.Tamam.