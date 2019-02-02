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Ajax evinde gol şovla 3 puanı aldı!

Hollanda Ligi'nde 20. haftada Ajax, VVV-Venlo'yu 6-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Ajax evinde gol şovla 3 puanı aldı!
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02 Şubat 2019 23:34
Holanda Ligi'nde 20. hafta maçında Ajax ile VVV-Venlo karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 35. dakikasında Hakim Ziyech ile öne geçen Ajax, 52. dakikada Dolberg'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Ajax, 60. dakikada Dusan Tadic ile skoru 3-0'a getirdi. David Neres 85. dakikada sahneye çıktı ve Ajax'ı iyice rahatlattı.

Klaas-Jan Huntelaar ile farkı 5'e çıkaran Ajax'ta son sözü 90. dakikada Van Beek söyledi ve Ajax, Venlo'yu 6-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Ajax puanını 50'ye yükseltti. Venlo ise 26 puanda kaldı.

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