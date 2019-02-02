Holanda Ligi'nde 20. hafta maçındailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 35. dakikasında Hakim Ziyech ile öne geçen Ajax, 52. dakikada Dolberg'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.Ajax, 60. dakikada Dusan Tadic ile skoru 3-0'a getirdi. David Neres 85. dakikada sahneye çıktı ve Ajax'ı iyice rahatlattı.Klaas-Jan Huntelaar ile farkı 5'e çıkaran Ajax'ta son sözü 90. dakikada Van Beek söyledi ve Ajax, Venlo'yu 6-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.Bu sonuçla birlikte Ajax puanını 50'ye yükseltti. Venlo ise 26 puanda kaldı.