Ajax eski yeteneğini Leipzig'den kiraladı!

Hollanda ekiplerinden Ajax, altyapısından yetişen ve geçen sezon Bundesliga ekibi Leipzig'e bedelsiz olarak transfer olan genç forvet Brian Brobbey'i yarım sezonluğuna kiraladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ajax eski yeteneğini Leipzig'den kiraladı!
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31 Aralık 2021 17:26
Ajax, 2020-21 sezonunda kadrosunda düşünmediği ve bedelsiz olarak Leipzig'e gönderdiği Brian Brobbey'i kiraladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bonservisi Leipzig'de bulunan eski oyuncusu Brian Brobbey'in 2022'nin yazına kadar kiralandığı aktarıldı.

Ajax Sportif Direktörü Marc Overmars transfer ile ilgili yaptığı açıklamada "Brian, kulübü ve burada kendisinden ne istendiğini biliyor. Bizim için hazır olabilecek ekstra bir forvet olması önemliydi. Hâlâ üç kulvarda oynuyoruz ve farklı mevkilerde oyuncuya ihtiyacımız olacak." açıklamasını yaptı.

Brobbey, bu sezon Leipzig formasıyla çıktığı 14 maçta, 2 asist yapma başarısı gösterdi.


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