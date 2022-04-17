Ajax, Erik ten Hag'ı tutmak istiyor

Ajax, adı sıklıkla Manchester United ile anılan teknik direktörü Erik ten Hag ile yolları ayırmak istemiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ajax, Erik ten Hag'ı tutmak istiyor
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17 Nisan 2022 19:43
Ajax, son günlerde sıkça Manchester United'ın başına geçeceği haberleri çıkan teknik direktörü Erik ten Hag'ı takımda tutmanın yollarını arıyor.

Erik ten Hag ile ilgili haberleri değerlendiren Ajax Genel Direktörü Gerry Hemstra, "Bu konuda çok net bir cevap verebilirim. Onu elimizde tutmak için şartlarımızı sonuna kadar zorladık ve zorlamaya da devam ediyoruz. Sözleşme uzatma teklifi yaptık mı, yaptık. Daha fazla para önerdik mi, önerdik. Daha birçok şey önerdik. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık." dedi.

Sözlerine devam eden Hemstra, "Erik, kendi kararlarını verebilecek olgunlukta bir insan. Bizim için iki senaryo var; Erik'in takımda kalması veya takımdan ayrılması. Biz ikinci senaryoya göre de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Erik ten Hag yönetimindeki Ajax, 29 maç sonunda 72 puanla Hollanda Ligi'nin zirvesinde bulunuyor.

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