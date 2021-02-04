Ajax en pahalı transferini Avrupa Ligi'ne eklemeyi unuttu

Hollanda devi Ajax'ın Ocak ayı transferi Sebastian Haller'i UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yazmayı unuttuğu ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Ajax.nl
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Ajax en pahalı transferini Avrupa Ligi'ne eklemeyi unuttu
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04 Şubat 2021 00:01
 


Ajax tarihinin en pahalı transferlerinden olan Sebastian Haller'in UEFA Avrupa Ligi kadrosuna isminin bir yanlışlık sonucu yazılmadığı skandalı ortaya çıktı.

Ajaxlı yöneticilerin olayın anlaşılmasından sonra durumu kabul ettiğini belirttiği açıklamasında, "Haller'in UEFA Avrupa Ligi kadrosunda olmadığı gerçekten doğru. Yanlışlığın nerede yapıldığını bulmak için Hollanda Federasyonu ve UEFA ile birlikte tespit çalışması yapıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Skandal olayın ortaya çıkmasından sonra Ajax kulübünün eğer hatanın kendilerindan dolayı yapıldığı ortaya çıkarsa Haller UEFA Avrupa Ligi'nde yer alamayacak ancak hata UEFA veya Hollanda Federasyonu'ndan çıkmazsa durumun düzeltilemeyeceği belirtiliyor.

Sebastian Haller, kış transfer döneminde West Ham'dan Ajax'a 22.5 milyon euroya transfer edilmiş ve Fransız oyuncu Hollanda Ligi'nde çıktığı 6 maçta 2 gol 4 asist üretmişti.



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