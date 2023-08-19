Ajax deplasmanda kayıp!

Hollanda Eredivisie Ligi 2.haftasında Ajax deplasmanda Excelsior ile 2-2 berabere kaldı.

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Ajax deplasmanda kayıp!
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19 Ağustos 2023 19:28
Hollanda Eredivisie Ligi  2.haftasında Ajax deplasmanda Excelsior ile karşılaştı. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

Excelsior'un gollerini 45+1'de Siebe Horemans, 48'de Nikolas Agrafiotis atarken Ajax'ın gollerini ise 25'de Brain Brobbey ve 72'de Davy Klassen kaydetti. 

Her iki takımda puanını 4'e yükselterek 1.ve 2. sırada yer aldı.
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