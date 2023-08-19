Ajax deplasmanda kayıp!

Hollanda Eredivisie Ligi 2.haftasında Ajax deplasmanda Excelsior ile karşılaştı. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.
Excelsior'un gollerini 45+1'de Siebe Horemans, 48'de Nikolas Agrafiotis atarken Ajax'ın gollerini ise 25'de Brain Brobbey ve 72'de Davy Klassen kaydetti.
Her iki takımda puanını 4'e yükselterek 1.ve 2. sırada yer aldı.
Excelsior'un gollerini 45+1'de Siebe Horemans, 48'de Nikolas Agrafiotis atarken Ajax'ın gollerini ise 25'de Brain Brobbey ve 72'de Davy Klassen kaydetti.
Her iki takımda puanını 4'e yükselterek 1.ve 2. sırada yer aldı.