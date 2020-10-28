Ajax, deplasman seviyor: Atalanta da yenemedi!

Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki Atalanta - Ajax mücadelesi 2-2 sona erdi.

Haber; Sporx.com
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Ajax, deplasman seviyor: Atalanta da yenemedi!
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28 Ekim 2020 00:54
Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. hafta karşılaşmasında Atalanta ile Ajax kozlarını paylaştı. Maç öncesi gol vadeden çarpışmanın sonucu 2-2 oldu ve beklentiler biraz olsun karşılandı.

İlk yarıda daha iyi bir görüntü çizen Ajax, 30. dakikada penaltıdan Tadic ve 38. dakikada Traore ile 2 farklı üstünlüğü yakaladı. 2. yarıda geri dönen Atalanta, 54. ve 60. dakikalarda Zapata'nın golleriyle beraberliği buldu ve mücadele 2-2 sonlandı.

Ajax böylece, Şampiyonlar Ligi'nde elemeleri de dahil edersek son 15 deplasmanda yenilgi almadı.

İlk maçında Midtjylland'ı 4-0 yenen Atalanta, böylece grupta puanını 4 yaptı. Liverpool'a yenilerek sezona giriş yapan Ajax ise ilk puanını aldı.

Grubun 3. haftasında Atalanta, evinde Liverpool ile karşılaşacakken, Ajax ise deplasmanda Midtjylland'a konuk olacak.



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