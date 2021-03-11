Ajax, çeyrek finalin kapısını sonuna kadar araladı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Ajax, Young Boys'u konuk etti.
Johan Cruyff Arena'da oynanan karşılaşma, Ajax'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Davy Klaassen, 82. dakikada Dusan Tadic ve 90+2. dakikada Brobbey kaydetti.
Bu sonucun ardından Ajax, rövanş öncesi avantajı elde etti.
Çeyrek finale kalacak takımın belirleneceği rövanş maçı 18 Mart Perşembe günü İsviçre Stadyumu'nda oynanacak.
Johan Cruyff Arena'da oynanan karşılaşma, Ajax'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Davy Klaassen, 82. dakikada Dusan Tadic ve 90+2. dakikada Brobbey kaydetti.
Bu sonucun ardından Ajax, rövanş öncesi avantajı elde etti.
Çeyrek finale kalacak takımın belirleneceği rövanş maçı 18 Mart Perşembe günü İsviçre Stadyumu'nda oynanacak.