Ajax, çeyrek finalin kapısını sonuna kadar araladı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Ajax, konuk ettiği Young Boys'u 3-0 mağlup etti ve avantajı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ajax, çeyrek finalin kapısını sonuna kadar araladı
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11 Mart 2021 22:52
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Ajax, Young Boys'u konuk etti.

Johan Cruyff Arena'da oynanan karşılaşma, Ajax'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Davy Klaassen, 82. dakikada Dusan Tadic ve 90+2. dakikada Brobbey kaydetti.

Bu sonucun ardından Ajax, rövanş öncesi avantajı elde etti.

Çeyrek finale kalacak takımın belirleneceği rövanş maçı 18 Mart Perşembe günü İsviçre Stadyumu'nda oynanacak.



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