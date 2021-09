Ajax Beşiktaş maçı canlı şifresiz izle (Exxen izle)

Exxen Ajax Beşiktaş Canlı Linki! Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Exxen'e abone olmalısınız. Şampiyonlar Ligi maçlarının tek adresi sadece Exxen'dir ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Ajax - Beşiktaş canlı yayın hangi kanalda? sorusunun yanıtı Exxen! Şampiyonlar Ligi maçları Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformundan canlı olarak yayınlanıyor. Şimdi Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi heyecanını ve benzersiz Exxen Dünyasının keyfini doyasıya yaşamak için, ister http://exxen.com 'a gir avantajlı üye ol, ister EXXENSPOR yaz 9300'a SMS gönder, form doldurmadan, kolayca üye ol.Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek. Maçta, Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Jeremie Pignard olacak. Ajax - Beşiktaş maçını Exxen Spor canlı yayınlayacak.Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a evinde 2-1 mağlup oldu. Ajax ise deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon'u 5-1 yendi.Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, test sonucu pozitif çıkan Montero ve tedbir olarak Hollanda'ya götürülmeyen Alex Teixeira ile Necip Uysal maç kadrosunda yer almıyor.Ev sahibi Ajax'ta Klaiber, Labyad, Stekelenburg ile cezası süren Onana maçta forma giyemeyecek.UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Hollanda'nın Ajax takımına konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 226. mücadelesine çıkacak.Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 225 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 94 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı.Avrupa arenasında rakip fileleri 297 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 329 gol gördü.Beşiktaş, Borussia Dortmund karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 46. mücadelesini yapacak.Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 45 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 23 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 44 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 85 gol gördü.Beşiktaş, Avrupa'daki deplasman maçlarında ise son dönemde galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyor.Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki son 9 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u Norveç'te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, diğer 8 dış saha mücadelesinde 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.Söz konusu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandırabilen siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 22 gol gördü.Beşiktaş, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunan temsilcisi PAOK ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan da 3-1 mağlubiyetle ayrıldı.Siyah-beyazlı ekip, Ajax karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 113. kez deplasman mücadelesine çıkacak.Siyah-beyazlı takım, dış sahadaki 112 karşılaşmadan 27'sini kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 21 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 64 müsabakada ise yenildi.Dış sahada 128 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 212 gol gördü.Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarında 4 mücadelesine çıkacak.Siyah-beyazlı ekip, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK'a 3-1 mağlup oldu. Söz konusu sezonda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ise Portekiz ekibi Rio Ave ile karşılaştı. Tek maç üzerinden İstanbul'da oynanan karşılaşmada rakibiyle normal ve uzatma süresini 1-1 berabere tamamlayan Beşiktaş, penaltı atışlarında 4-2 geride kalarak organizasyondan elendi.Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ise bu sezon yenilgiyle başladı. Siyah-beyazlı ekip, C Grubu ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a İstanbul'da 2-1 yenildi.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçlarının programı şöyle:19.45 Ajax (Hollanda) - Beşiktaş19.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Inter (İtalya)22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester City (İngiltere)22.00 Leipzig (Almanya) - Club Brugge (Belçika)22.00 Porto (Portekiz) - Liverpool (İngiltere)22.00 Milan (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting Lizbon (Portekiz)22.00 Real Madrid (İspanya) - Sheriff (Moldova)19.45 Atalanta (İtalya) - Young Boys (İsviçre)19.45 Zenit (Rusya) - Malmö (İsveç)22.00 Bayern Münih (Almanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)22.00 Benfica (Portekiz) - Barcelona (İspanya)22.00 Manchester United (İngiltere) - Villarreal (İspanya)22.00 Wolfsburg (Almanya) - Sevilla (İspanya)22.00 Salzburg (Avusturya) - Lille (Fransa)22.00 - Juventus (İtalya) - Chelsea (İngiltere)