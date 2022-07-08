Ajax, Bergwijn'i kadrosuna kattı

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) son 2 yılın şampiyonu Ajax, İngiliz kulübü Tottenham'ın forveti Steven Bergwijn'i transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ajax ile Tottenham, Bergwijn'in transferi için 31,25 milyon avroya anlaştı. 24 yaşındaki Hollandalı milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.



Ajax ve PSV'nin altyapısından yetişen Bergwijn, profesyonel kariyerinde PSV (2014-2020) ve Tottenham'ın (2020-2022) formasını giydi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ