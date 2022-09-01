Ajax, Antony'nin boşluğunu çabuk doldurdu

Manchester United'a Antony'i 100 milyon euroya satan Ajax, Brezilyalı oyuncunun yerini Lucas Ocampos ile doldurdu.



Yapılan resmi açıklamada Ajax, Arjantinli oyuncu Lucas Ocampos'u 4 milyon euro karşılığında 1 yıllığına kiraladığını duyururken 16 milyon euroluk satın alma opsiyonunun da ellerinde olduğunu belirtti.



River Plate altyapısında futbola başlayan 28 yaşındaki Ocampos, sırasıyla Monaco, Marsilya, Genoa ve Milan formaları giydikten sonra 2019'da 15 milyon euroya Sevilla'ya imza atmıştı.





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