Ajax, Altay Bayındır'dan vazgeçmiyor

Gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için büyük paralar harcaması beklenen Ajax, daha önce talip olduğu kaleci Altay Bayındır konusundaki ısrarını sürdürüyor.



Ancak Fenerbahçe yönetimi, bu futbolcusunu satmak konusunda pek istekli görünmüyor. Yine de teklif edilecek bonservis bedelinin yüksekliği, yönetimin bu düşüncesini değiştirmesine yol açabilir.



SON HAFTALARDA YÜKSELİŞE GEÇTİ



Kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'de gelecek yılın planlamasında önemli bir yer sahibi olan isimlerden biri de kaleci Altay Bayındır... Sezon başında Ankaragücü'nden transfer edilen genç eldiven, zaman zaman çok eleştirilse de son haftalardaki performansıyla alkış toplamaya başladı.



