Ajax, Ahmetcan için geliyor!

Uzun süredir Ahmetcan Kaplan'ı takip eden Ajax, resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Ajax'ın yanı sıra İtalya'dan Sassuolo da 19 yaşındaki stoperle ilgilenirken, Trabzonspor'un beklentisi en az 10 milyon Euro.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Ajax, Ahmetcan için geliyor!
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06 Ağustos 2022 11:23
Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon vitrine çıkan ve özellikle Edgar sakatlandıktan sonra süre bulmaya başlayan Ahmetcan Kaplan, kısa sürede Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.

Ajax'ın uzun zamandır 19 yaşındaki stoperi takip ettiği öğrenilirken, Hollanda devi resmi teklif yapma hazırlığında. Trabzonspor'a ilgi kağıdı gönderen Ajax'ın hafta içinde kapıyı çalması bekleniyor. Bordo- Mavili yönetim ise Ahmetcan'ın fiyatını 10 milyon Euro olarak belirledi. 2003 doğumlu sol stoperi tek haneli rakamlara bırakmayı düşünmeyen Trabzonspor, transferde tok satıcı rolünü üstlenecek.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY MADDESİ

Karadeniz ekibi olası bir transferde, Ahmetcan'ın bir sonraki satışından pay maddesi olmasını da isteyecek. Genç savunmacının bir diğer ciddi talibi ise İtalya'dan Sassuolo. Milli oyuncularımız Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ü kadrosunda bulunduran Serie A'nın başarılı ekibi, aynı Ajax gibi geçen sezondan beri Ahmetcan'ı izliyor.

Trabzonspor'un altyapısından yetişen Ahmetcan, geçtiğimiz sezon 13'ü lig olmak üzere toplam 18 karşılaşmada görev yaptı.









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