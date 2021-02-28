Ajax, 90+2'de liderliğini pekiştirdi!

Hollanda Ligi Eredivisie'de 24. hafta karşılaşmasında PSV, Ajax'ı konuk etti.



Philips Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibin golünü 39. dakikada Eran Zahavi kaydetti. Ajax'ın golünü ise 90+2. dakikada penaltıdan Dusan Tadic attı.



PSV'nin 78. dakikada Vertessen ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.



Bu sonucun ardından ligdeki 3. beraberliğini alan Ajax, 57 puanla liderliğini sürdürdü. Son 3 maçta 2. beraberliğini alan PSV ise 51 puanla 2. sırada yer aldı.



Ajax, gelecek hafta Groningen'i konuk edecek. PSV ise Sittard deplasmanına gidecek.



