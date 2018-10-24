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Ajax, 90+2. dakikada Benfica'yı yıktı

Şampiyonlar Ligi e Grubu'nda Ajax, Benfica'yı 90+2. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Ajax, 90+2. dakikada Benfica'yı yıktı
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24 Ekim 2018 00:05
Bu sezon eski günlerine dönüş sinyalleri veren Ajax, Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 3. haftasında evinde Benfica'yı konuk etti.

Johan Cruijff Arena'da oynanan ve iki kalecinin yıldızlaştığı maçı Ajax, 90+2. dakikada Mazraoui'nin attığı golle 1-0 kazandı.

Ajax karşılaşmada tam 10 kez rakip kaleye isabetli şut çekerken, Benfica'nın genç kalecisi Vlachodimos 90+2. dakikaya kadar dayanmayı başardı. Ajax kalecisi Onana da, net pozisyonlarda kalesini gole kapattı.

Bu sonucun ardından Ajax 2 galibiyet ve 1 beraberlikle bayern Münih ile aynı puanda ligin zirvesinde yer aldı. Sadece AEK'i 3-2 mağlup eden Benfica ise 3 puanda kaldı.

Grubun 4. haftasında Benfica, kritik maçta evinde Ajax'ı konuk edecek.



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