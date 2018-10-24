Bu sezon eski günlerine dönüş sinyalleri verenE Grubu'nun 3. haftasında evinde'yı konuk etti.Johan Cruijff Arena'da oynanan ve iki kalecinin yıldızlaştığı maçı Ajax, 90+2. dakikada Mazraoui'nin attığı golle 1-0 kazandı.Ajax karşılaşmada tam 10 kez rakip kaleye isabetli şut çekerken, Benfica'nın genç kalecisi Vlachodimos 90+2. dakikaya kadar dayanmayı başardı. Ajax kalecisi Onana da, net pozisyonlarda kalesini gole kapattı.Bu sonucun ardından Ajax 2 galibiyet ve 1 beraberlikle bayern Münih ile aynı puanda ligin zirvesinde yer aldı. Sadece AEK'i 3-2 mağlup eden Benfica ise 3 puanda kaldı.Grubun 4. haftasında Benfica, kritik maçta evinde Ajax'ı konuk edecek.