Bu sezon eski günlerine dönüş sinyalleri veren Ajax, Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 3. haftasında evinde Benfica'yı konuk etti.
Johan Cruijff Arena'da oynanan ve iki kalecinin yıldızlaştığı maçı Ajax, 90+2. dakikada Mazraoui'nin attığı golle 1-0 kazandı.
Ajax karşılaşmada tam 10 kez rakip kaleye isabetli şut çekerken, Benfica'nın genç kalecisi Vlachodimos 90+2. dakikaya kadar dayanmayı başardı. Ajax kalecisi Onana da, net pozisyonlarda kalesini gole kapattı.
Bu sonucun ardından Ajax 2 galibiyet ve 1 beraberlikle bayern Münih ile aynı puanda ligin zirvesinde yer aldı. Sadece AEK'i 3-2 mağlup eden Benfica ise 3 puanda kaldı.
Grubun 4. haftasında Benfica, kritik maçta evinde Ajax'ı konuk edecek.
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Johan Cruijff Arena'da oynanan ve iki kalecinin yıldızlaştığı maçı Ajax, 90+2. dakikada Mazraoui'nin attığı golle 1-0 kazandı.
Ajax karşılaşmada tam 10 kez rakip kaleye isabetli şut çekerken, Benfica'nın genç kalecisi Vlachodimos 90+2. dakikaya kadar dayanmayı başardı. Ajax kalecisi Onana da, net pozisyonlarda kalesini gole kapattı.
Bu sonucun ardından Ajax 2 galibiyet ve 1 beraberlikle bayern Münih ile aynı puanda ligin zirvesinde yer aldı. Sadece AEK'i 3-2 mağlup eden Benfica ise 3 puanda kaldı.
Grubun 4. haftasında Benfica, kritik maçta evinde Ajax'ı konuk edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın