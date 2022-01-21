Ajax 9 gol atarak çeyrek finalde

Hollanda Kupası son 16 turunda Ajax, sahasında Hollanda 2. Lig ekibi Exelsior Maassluis'u konuk etti.
Johan Cruijff Arena'da oynanan maçı Ajax 9-0 kazanarak tarihi bir galibiyetle çeyrek finale yükseldi.
Karşılaşmada gol perdesini 9. dakikada Tagliafico açarken 21, 26, 37 ve 55'te Danilo, 41'de Regeer, 64'te Hlynsson, 66 ve 84'te Daramy'den geldi.
Ajax'ta Türk asıllı genç oyuncu Naci Ünüvar ikinci yarı başlarken oyuna girdi ancak sakatlık yaşayarak 74'te oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Johan Cruijff Arena'da oynanan maçı Ajax 9-0 kazanarak tarihi bir galibiyetle çeyrek finale yükseldi.
Karşılaşmada gol perdesini 9. dakikada Tagliafico açarken 21, 26, 37 ve 55'te Danilo, 41'de Regeer, 64'te Hlynsson, 66 ve 84'te Daramy'den geldi.
Ajax'ta Türk asıllı genç oyuncu Naci Ünüvar ikinci yarı başlarken oyuna girdi ancak sakatlık yaşayarak 74'te oyundan çıkmak zorunda kaldı.