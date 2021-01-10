Ajax, 2-0'dan geri geldi, 1 puana razı oldu!

Hollanda Ligi Eredivisie'de 15. hafta mücadelesinde Ajax, konuk ettiği PSV ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Ajax, 2-0'dan geri geldi, 1 puana razı oldu!
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10 Ocak 2021 20:42
Hollanda'da sezonun en kritik maçında Ajax evinde PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşma karşılıklı gollerin ardından 2-2 sona erdi.

PSV Eindhoven, Malen'in asistlerinde Eran Zahavi'nin 2 ve 21. dakikalarda attığı gollerle erkenden üstünlüğü yakaladı, Ajax'ın beraberlik sayılarını ise 40. dakikada Promes ve 65. dakikada Anthony kaydetti.

Ajax'ın West Ham'dan 22,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Fildişili golcü Sebastien Haller, karşılaşmanın 2. yarısında oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından üst üste 2. beraberliğini alan Ajax, 35 puanla liderliğini sürdürürken, 3 maç sonra puan kaybeden PSV Eindhoven 34 puanla 2. sırada kaldı.

Eredivisie'nin 16. haftasında Ajax deplasmanda Twente'ye konuk olacakken, PSV Eindhoven ise evinde AZ Alkmaar'ı konuk edecek.



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