Yakın zamanda emekliye ayrılan NBA oyuncusu AJ Griffin, lige veda etme sebebinin tam zamanlı bir vaiz olmak istemesi sebebiyle olduğunu açıkladı.



21 yaşındaki oyuncu, YouTube'da paylaştığı bir videoda NBA takipçilerini şoke eden gelişmeyle ilgili şunları söyledi:



"Basketbolu, İsa'nın yolundan gitmek için bıraktım. Bunun dünya gözüyle bir kayıp gibi göründüğünün farkındayım, ancak Tanrı'ya tam anlamıyla hizmet edeceğim için oldukça heyecanlı olduğumu bildirmek isterim. Basketbolu bırakmanın bana tam zamanlı hizmete girmemi ve tüm kalbimle Tanrı'ya gerçek anlamda hizmet etmemi sağladığını düşünüyorum."



İlk olarak 2020 yılında kendini tamamen inancına adamaya karar verdiğini açıklayan 21 yaşındaki oyuncunun, Atlanta Hawks ile NBA'deki ilk maçına çıkmadan haftalar öncesinden Ekim 2022'ye kadar uzanan süreçte YouTube kanalına kutsal metinleri tartıştığı birkaç video yüklediği görülmüştü.



2022'de Atlanta tarafından 16. sırada draft edilen Griffin, bu yaz üç takımlı bir anlaşmanın parçası olarak Houston Rockets'a gönderilmeden önce takımla iki sezon oynamıştı. Hawks için benchten gelen bir çaylak olarak etkileyici olsa da, Griffin ikinci sezonunda istikrar yakalayamamış ve sonunda Atlanta'nın rotasyonundan tamamen çıkmıştı.



Houston'a geçişinin ardından bu ayın başlarında profesyonel basketbolu bırakmayı düşündüğüne dair bir haber ortaya çıkmadan önce Griffin, Rockets formasıyla Temmuz ayında beş Yaz Ligi maçında oynamıştı.



